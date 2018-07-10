Физики получили жидкий свет при комнатной температуре

Великобритании и Международная группа физиков из Италии Финляндии придали свету свойства жидкости, то есть добились эффекта, при котором свет обтекает преграды.

Так называемый «жидкий свет» — это сверхтекучее вещество с нулевой вязкостью и трением. Эти свойства совмещает в себе конденсат Бозе — Эйнштейна, пишет информационное агентство nation-news.ru. В природе человек не может видеть то, что находится за углом, потому что свет распространяется только по одной линии.

Физики добились, чтобы светящаяся материя обтекала собой объекты при комнатной температуре и нормальном давлении. Впервые они достигли такого еще год назад, и все это время закрепляли результат.

Для этого специалисты использовали тонкий слой органических молекул между двумя ультраотражающими зеркалами.

Ученые рассказали, что благодаря своим невероятным достижениям в этой области получили прорыв в квантовой гидродинамике. Сейчас они работают над потенциальным использованием жидкого света в повседневной жизни.