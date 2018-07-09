Громадные трещины появились в Мексике 

Похожие трещины появляются в разных странах и некоторые серьёзно полагают, что Земля разваливается на части. Такое огромное количество новостей о гигантских разломах в разных точках планеты раньше встречать не приходилось. А сейчас несколько раз в месяц появляются новости и фотографии с разных стран и некоторые люди склонны считать, что это является началом конца нашей планеты. Учёные пока никак не комментируют данные события и просят не торопиться с выводами. Новая трещина в Мексике просто огромных размеров. В неё уже провалились несколько жилых домов и она продолжает увеличиваться. Власти эвакуировали некоторых людей, а учёные рекомендуют не приближаться к провалам. Повреждены участки железной дороги. Некоторые местные жители считают, что властям следует эвакуировать всё население, которое проживает в зоне возникновения трещин.