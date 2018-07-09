Кровавая Луна взойдёт 27 июля и мистики опасаются конца света

Событие произойдет 27 июля и некоторые экстрасенсы относят данный феномен к концу света. Заявления о конце света человечеству слышать не впервой и в этом году мы с вами уже читали о некоторых предсказаниях на 2018 год. Некоторые даты уже прошли, другие ещё предстоит проверить. Что вы знаете о кровавой Луне? Событие происходит, когда наш спутник находится в самой дальней точке своей орбиты. Сторонники мистики уверены, что это станет последним днём для нашей цивилизации. Однако, это явление встречалось и ранее, но никаких последствий не было и скорее всего и в этот раз ничего не произойдёт. Учёные рассказали, что эффект кровавой Луны продлится более 2 часов.