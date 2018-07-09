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Найденная на плато Наска трехпалая мумия относится к неизвестному виду
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Найденная на плато Наска трехпалая мумия относится к неизвестному виду 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Возраст мумии более 2-х тысяч лет и у неё есть особенности строения тела, которых нет у людей. Уникальную мумию нашли в прошлом году в одной из пещер, расположенной на плато Наска. Особенности, обнаруженные на теле мумии подтолкнули некоторых ученых к мысли, что находка является представителем внеземной цивилизации, но для уверенности было решено сделать ДНК тест. Согласно результатам, данная мумия принадлежит к виду людей, которые обитали в древние времена. Также интересным моментом является то, что более чем на 98 процентов мумия является приматом. Но не все учёные поверили, что мумия не является представителем внеземной цивилизации, ведь она имеет 3 конечности на руках и вытянутый череп. Кроме того, у мумии отсутствуют ушные раковины. Как знать, может от нас что-то скрывают?
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