«Огромный первый»: палеонтологи открыли и описали новый вид динозавра 

Длина динозавра достигала 8-10 метров, а весил он 7-10 тонн.
Аргентинские ученые под руководством Сесилии Апальдетти (Cecilia Apaldetti) из Национального университета Сан-Хуана описали динозавра нового рода и вида.
Ученые обнаружили позвонки, часть лопатки и кости конечностей крупного динозавра, который жил 210-250 миллионов лет назад. По оценкам исследователей, его длина достигала 8-10 метров, а весил динозавр 7-10 тонн. Новый вид динозавра в переводе с латинского назвали «огромный первый».
Палеонтологов заинтересовал не столько размер найденного скелета, хотя он и рекордно большой для данного периода, сколько полые позвонки динозавра. Дело в том, что древним ящерам было куда проще наращивать свою массу за счет облегчения скелета. До сих пор считалось, что этот признак появился у динозавров около 180 миллионов лет назад.
Открытие ученых из Аргентины показывает, что динозавры, возникшие около 250 миллионов лет назад, перешли к гигантизму примерно на 25−30 миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор. Об этом сообщает статья, опубликованная в Nature Ecology & Evolution