НАСА подтвердило план задействовать Cygnus для изменения орбиты МКС

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости НАСА подтвердило РИА Новости планы провести тест по изменению высоты орбиты Международной космической станции (МКС) с помощью включения двигателя находящегося у американского сегмента МКС транспортного корабля Cygnus.

Как сообщил РИА Новости представитель ведомства Дэниел Хуот, включение двигателя находящегося на орбите частного космического корабля Cygnus запланировано на 20.25 GMT во вторник (23.25 мск). Двигатели космического корабля будут работать около 60 секунд для тестового изменения орбиты станции.

"Как и все действия на станции, испытание было рассмотрено и одобрено всеми партнерами по МКС", — заверили в НАСА.

По словам представителя космического ведомства США, НАСА впервые будет использовать грузовой корабль Cygnus для такой операции. Планируется, что позднее на этой неделе принадлежащий компании Orbital ATK грузовик Cygnus покинет МКС.

Ранее представитель Центра управления полетами (ЦУП) сообщил РИА Новости, что пристыкованный к американскому сегменту МКС частный транспортный корабль Cygnus 10 июля впервые попробуют протестировать для проверки возможности увеличения с его помощью высоты полета станции.

Пока коррекция орбиты МКС традиционно проводится с помощью российских грузовых кораблей «Прогресс».