Какова глубина Большого красного пятна на Юпитере?

Большое красное пятно Юпитера (БКП) — колоссальный ураган-антициклон, который расположен примерно на 22° южной широты. Вихрь движется параллельно экватору планеты, одновременно вращаясь против часовой стрелки с периодом оборота около 6 земных суток. Скорость ветра внутри пятна превышает 500 км/ч. Подробное изучение пятна началось в XIX веке, но не исключено, что впервые замечено оно было раньше — в 1665.

Оставаясь самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе, пятно постоянно меняет свои размеры. Так, в 2015 году его ширина составила 16 тысяч километров, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 240 км. А максимальный показатель был зафиксирован в конце XIX века: 41 038 километров в ширину (для сравнения — средний диаметр Земли составляет 12 742 километра). При этом точных данных о том, насколько глубоко БКП уходит вниз, долгое время не было.

Это удалось узнать лишь к 2017 году на основе материала, присланного космическим аппаратом NASA «Юнона» (Juno). Станция была отправлена к Юпитеру 5 августа 2011 года и спустя пять лет достигла намеченной цели. Анализ присылаемых данных будет продолжаться еще несколько лет, а сейчас ученые рассказали об итогах исследования глубины БКП.

Выяснилось, что «корни» самого знаменитого урагана Солнечной системы уходят в атмосферу на глубину около 300 км: это в 50−100 раз глубже земных океанов. Их температура у основания выше, чем наверху, и именно эта разница объясняет мощные ветры, наблюдаемые в верхних частях атмосферы Юпитера. Среди других новых открытий, сделанных недавно с помощью «Юноны» — ранее неизвестная радиационная зона над экватором газового гиганта. Здесь были зарегистрированы высокоэнергетические ионы кислорода, водорода и серы, летящие со скоростью, сопоставимой со скоростью света. Источниками этих частиц могут быть молекулы, выброшенные со спутников Юпитера — Ио и Европы.