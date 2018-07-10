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Ученые открыли нового динозавра
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Ученые открыли нового динозавра 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Обнаруженные окаменелости поменяли представление о начале эпохи гигантских древних ящеров.
Палеонтологи из Аргентины обнаружили остатки костей динозавра, которого исследователи раньше не встречали. Раскопки проводились сотрудниками Национального университета Сан-Хуана.
Части скелета, обнаруженные палеонтологами, принадлежали как уже известным видам ящеров, так и новому виду завроподоморфов. Удалось установить, что обнаруженный ящер жил 205 миллионов лет назад, в конце триасового периода. Ученые предполагают, что длина динозавра составляла от 8 до 10 метров, а вес — до 10 тонн. Рептилию назвали Ingentia prima («огромный первый»).
Находка изменила представления палеонтологов о периоде, с которого динозавры стали расти. Оказалось, что их эволюция началась на 30 миллионов лет раньше, чем предполагали ученые.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина Назарова, старший научный сотрудник кафедры палеонтологии Геологического факультета МГУ:
— Для человечества в целом динозавры — группа, которая когда-то жила на нашей Земле. В их останках мы можем увидеть интересные эволюционные закономерности, история динозавров может помочь человечеству избежать опасностей, связанных с изменениями климата, угрозами из космоса и другими глобальными явлениями. Звучит громко, но ведь и историю человечества мы учим, чтобы не повторять ошибки прошлого. Хотя увидеть эти ошибки проще, чем не повторить. Зачем нам знание об этом конкретном аргентинском динозавре? Может, и не зачем. Но это один из тех маленьких кусочков, из которых последовательно складывается общая картина мира.
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