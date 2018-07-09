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LandSpace создала крупнейшую в Китае коммерческую ракету
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LandSpace создала крупнейшую в Китае коммерческую ракету 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Частная китайская космическая компания Landspace разработала ракету среднего класса «Чжуцюэ-2», работающую на жидком кислороде и метане. Это крупнейшая в стране ракета, созданная частной компанией, сообщает Yicai.com.
Фото: EPA-EFE/STRINGER
Компания планирует завершить все наземные испытания в 2019 г. и совершить первый полет в 2020 г. Хотя мощность «Чжуцюэ-2» намного меньше, чем у ракет американских компаний SpaceX и Blue Origin, китайская ракета способна отправить в космос груз, по весу эквивалентный двум внедорожникам.
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Россия и Китай могут построить общую космическую станцию 23 проекта Китая, которые изменят мир США ускоряют развитие противоракетной обороны Частные космические компании в Китае должны сначала решить вопрос стоимости и технические проблемы вывода спутника на орбиту, прежде чем они смогут по-настоящему утвердиться в коммерческой аэрокосмической отрасли. В настоящее ракеты-носители среднего класса сталкиваются с такими проблемами, как загрязнение окружающей среды, высокая стоимость, длительное время подготовки к запуску и трудности с повторным использованием. Между тем, как сообщали «Вести. Экономика», Китай интересуется российским опытом строительства крупных космических объектов и длительных полетов. В ближайшие годы КНР планирует начать строительство многомодульной космической станции. При этом Пекину нужен ряд критически важных технологий, и в обмен на них он может предложить партнерство. По словам исполнительного директора «Роскосмоса» по бизнесу и коммерциализации Антона Жиганова, Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты.
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