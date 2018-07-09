LandSpace создала крупнейшую в Китае коммерческую ракету

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Частная китайская космическая компания Landspace разработала ракету среднего класса «Чжуцюэ-2», работающую на жидком кислороде и метане. Это крупнейшая в стране ракета, созданная частной компанией, сообщает Yicai.com.

Фото: EPA-EFE/STRINGER

Компания планирует завершить все наземные испытания в 2019 г. и совершить первый полет в 2020 г. Хотя мощность «Чжуцюэ-2» намного меньше, чем у ракет американских компаний SpaceX и Blue Origin, китайская ракета способна отправить в космос груз, по весу эквивалентный двум внедорожникам.

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