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Развитие ядерных технологий обсудят молодые ученые на конференции в Тверской области
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Развитие ядерных технологий обсудят молодые ученые на конференции в Тверской области 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 июля. Развитие и применение ядерных технологий а также актуальные проблемы в области ядерных реакторов и ядерного топливного цикла обсудят молодые ученые в ходе Международной научно-практической конференции молодых специалистов, ученых и аспирантов по физике ядерных реакторов «Волга-2018», которая пройдет с 3 по 7 сентября в лагере «Волга» (Тверская область). Об этом сообщает департамент коммуникаций Росатома.
"Конференция призвана обеспечить возможность обмена опытом, наработанным при проектировании, эксплуатации и моделировании ядерных реакторов, а также обеспечить возможность поделиться практическими подходами к обучению, которые могут быть применены на различных уровнях: студенческом, послевузовском и в аспирантуре", — говорится в сообщении.
"Волга-2018" организована Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ".
Конференция разделена на секции: «Особенности реакторов на быстрых нейтронах», «Проблемы перехода к замкнутому ядерному топливному циклу», «Расчетное сопровождение действующих и проектируемых ядерных реакторов», «Тестовые задачи, коды, базы данных и комплексные расчеты ядерных реакторов», «Ядерное образование и управление ядерными знаниями».
Планируется, что в работе «Волга-2018» примет участие больше 120 ученых из разных стран.
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