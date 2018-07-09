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К Венере отправят новый роботизированный зонд
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К Венере отправят новый роботизированный зонд 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Очевидно, что в ближайшие три десятилетия учёные смогут сделать массу новых открытий, так как множество агентств собираются отправить на новые планеты нашей системы весьма многообещающие миссии.
Так, к примеру, в скором времени специалисты из НАСА планируют определить, могла ли когда-нибудь существовать жидкая вода на поверхности таинственной планеты Венера. Для этого НАСА даже собирается начать сотрудничество с одной из колорадских компаний, которая может начать разработку роботизированного зонда для этой миссии.
Отметим, что специалисты в последнее время вновь заинтересовались Венерой, так как недавно, при проведении опытов на компьютерной модели, оказалось, что на её поверхности мог существовать океан, который занимал большую часть территории. Однако, было это около двух миллиардов лет, и после этого на планете произошли серьёзные изменения, начался парниковый эффект, который и сделал теперешний климат на её поверхности таким жарким и отнюдь не гостеприимным для землян. Кроме того, некоторые исследования показали, что на Венере могут существовать микробы.
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