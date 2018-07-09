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В Большом адронном коллайдере заметили редчайшее явление
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В Большом адронном коллайдере заметили редчайшее явление 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа физиков в составе коллаборации ATLAS (ЦЕРН) обнаружила одно из редчайших явлений, наблюдавшихся на Большом адронном коллайдере. Ученые достоверно установили существование слабого рассеяния векторных бозонов, которое выражается во взаимодействии между частицами-переносчиками слабого взаимодействия. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
W— и Z-бозоны являются короткоживущими фундаментальными частицами и относятся к калибровочным бозонам, которые также включают фотоны — переносчики электромагнитного взаимодействия — и глюоны, переносящие сильное взаимодействие. Существуют два типа W-бозона, которые переносят отрицательный или положительный электрический заряд, а также один тип Z-бозона, который не имеет заряда.
В момент столкновения двух протонов, один кварк каждого излучает W или Z-бозон, которые из-за своей большой массы не могут долго существовать и быстро превращаются в другие частицы. Из-за этого они успевают пролететь расстояние, которое составляет лишь одну десятую радиуса протона. Для того, чтобы два бозона взаимодействовали, они должна приблизиться на 1/500 радиуса протона. Такое событие происходит примерно один раз на каждые 20 000 миллиардов протон-протонных столкновений.
Ученые зарегистрировали 60 событий слабого рассеяния между бозонами W± и W± при энергии в системе центра масс (система, в которой частицы имеют равные и противоположно направленные импульсы), равной 13 тераэлектронвольт. Вероятность того, что эти события являются случайными, равна менее 1 на 200 миллиардов. Это соответствует стандартному отклонению 6,9 сигмы, что в физике частиц классифицируется как значительное отличие от фоновых процессов.
Физики также объединили данные, полученные в 2015-2016 годах, чтобы установить статистические значимое рассеяние между W± и Z-бозонами (при стандартном отклонении 5,6 сигмы).
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