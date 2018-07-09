Учёные подошли вплотную к разгадке об эволюции галактик

Эволюцию галактики — это одна из самых загадочных тайн, над разгадкой которой работают исследователи всего мира. И недавно стало известно о том, что специалисты, используя современные методы анализа, а также инновационные компьютерные технологии смогли значительно продвинуться в исследовании этого вопроса.

Учёные полагают, что главный центральный сферический компонент может быть сформирован всего двумя способами. В первом случае речь идёт о создании галактики из старинных звёзд, и на сборку центральных компонентов в таком случае уходит около десяти миллиардов лет. Что касается псевдобалджи, то в его составе присутствуют звёзды примерно такого же возраста, однако их формирование происходило постепенно, во время непосредственного формирования небесных тел.

На основание полученных данных португальские учёные провели анализ более пятисот тысяч спектров, дабы выяснить специфику формирования основных составляющих для ста тридцати пяти галактик.

В результате оказалась, что на формирование небольших галактик уходит примерно четыре миллиарда лет, тогда как более крупные единицы продолжают своё формирование до сих пор. На основание этого можно сделать вывод, что формирование центрального компонента происходит под влиянием быстрых и медленных процессов, вклад которых зависит от плотности галактического вещества и его массы.