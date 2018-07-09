Китайские ученые нашли ген, обуславливающий осветление кожи и способствующий адаптации к зимней температуре

Куньмин, 9 июля / Синьхуа / — Китайские ученые обнаружили ген, который обуславливает осветление кожи людей и при этом способствует их адаптации к зимней температуре. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Куньминском институте зоологи Академии наук Китая.

Считается, что предок современного человека появился 200-300 тыс. лет назад в Африке. Затем порядка 75 тыс. лет назад люди стали покидать континент и постепенно мигрировали в разные уголки мира.

Когда наши предки переселялись из экваториального региона в высокие широты, они столкнулись со многими вызовами, включая ослабление ультрафиолетового излучения, холод и др. Изменение окружающейся среды, естественно, привело к генетическим изменениям, рассказал профессор института Су Бинь.

Ультрафиолетовое излучение и атмосферная температура меняются с широтой. Китайские исследователи нашли ген, получивший название KITLG, который отвечает за адаптацию к этим двум факторам окружающейся среды.

При сотрудничестве с Куньминским политехническим университетом и Пекинским институтом исследований генома АН Китая Су Бинь с коллегами продемонстрировал, что в верхнем и нижнем течениях KITLG в европейских и восточноазиатских популяциях имели место повторяющиеся выборочные события.

"Мы полагаем, что естественный отбор действовал на различных вариантах последовательности KITLG, способствуя адаптации евразийцев как к ультрафиолетовому излучению, так и к зимней температуре в районах высоких широт", — пояснил профессор.

Достижения китайских исследователей опубликованы в научном журнале Molecular Biology and Evolution. -0-