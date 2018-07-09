Ещё
Китайские ученые нашли ген, обуславливающий осветление кожи и способствующий адаптации к зимней температуре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Крымом нависла угроза
Над Крымом нависла угроза

Китайские ученые нашли ген, обуславливающий осветление кожи и способствующий адаптации к зимней температуре 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Куньмин, 9 июля /Синьхуа/ — Китайские ученые обнаружили ген, который обуславливает осветление кожи людей и при этом способствует их адаптации к зимней температуре. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Куньминском институте зоологи Академии наук Китая.
Считается, что предок современного человека появился 200-300 тыс. лет назад в Африке. Затем порядка 75 тыс. лет назад люди стали покидать континент и постепенно мигрировали в разные уголки мира.
Когда наши предки переселялись из экваториального региона в высокие широты, они столкнулись со многими вызовами, включая ослабление ультрафиолетового излучения, холод и др. Изменение окружающейся среды, естественно, привело к генетическим изменениям, рассказал профессор института Су Бинь.
Ультрафиолетовое излучение и атмосферная температура меняются с широтой. Китайские исследователи нашли ген, получивший название KITLG, который отвечает за адаптацию к этим двум факторам окружающейся среды.
При сотрудничестве с Куньминским политехническим университетом и Пекинским институтом исследований генома АН Китая Су Бинь с коллегами продемонстрировал, что в верхнем и нижнем течениях KITLG в европейских и восточноазиатских популяциях имели место повторяющиеся выборочные события.
"Мы полагаем, что естественный отбор действовал на различных вариантах последовательности KITLG, способствуя адаптации евразийцев как к ультрафиолетовому излучению, так и к зимней температуре в районах высоких широт", — пояснил профессор.
Достижения китайских исследователей опубликованы в научном журнале Molecular Biology and Evolution. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китайская ракета-носитель вывела на орбиту два спутника для Пакистана Выпускная церемония в университете "Цинхуа" "Решающего результата" в изучении темной материи ожидается достигнуть к 2024 году - нобелевский лауреат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку176
Над Крымом нависла угроза55
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев232
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей123
В украинском лесу нашли миллионы гривен27
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:05
Смертельная драка в Москве попала на видео
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение