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Международный семинар состоится в университете «МИСиС»
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Международный семинар состоится в университете «МИСиС» 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» 10 июля состоится третий международный семинар «Микро— и нанодиагностика механических свойств ископаемых углей и горных пород».
Участники обсудят последние исследования в этой области.
На официальном сайте учебного заведения отметили, что с докладами на конференции выступят британские ученые: профессора Стив Булл из университета Ньюкасла и Федор Бородич университета Кардиффа.
Начало семинара запланировано на 11:00. Желающих ждут по адресу: Ленинский проспект, дом 6.
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