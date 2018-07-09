Международный семинар состоится в университете «МИСиС»

В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» 10 июля состоится третий международный семинар «Микро— и нанодиагностика механических свойств ископаемых углей и горных пород».

Участники обсудят последние исследования в этой области.

На официальном сайте учебного заведения отметили, что с докладами на конференции выступят британские ученые: профессора Стив Булл из университета Ньюкасла и Федор Бородич университета Кардиффа

Начало семинара запланировано на 11:00. Желающих ждут по адресу: Ленинский проспект, дом 6.