Специалисты завершили очередной этап испытаний корабля «Федерация» 

Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского исследовали поведение модели пилотируемого транспортного корабля «Федерация» на гиперзвуковых режимах полёта, сообщили в Роскосмосе.
«В ЦАГИ завершены экспериментальные исследования модели возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля (ПТК) «Федерация» на гиперзвуковых режимах полёта. Это очередной этап работ по изучению характеристик аэродинамики и теплообмена нового космического корабля, который разрабатывается РКК «Энергия», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.
Отмечается, что полученные в ходе эксперимента данные позволят выяснить, как распределяется температура по поверхности возвращаемого аппарата корабля на участке спуска, и уточнить необходимую толщину теплозащиты. Далее учёные должны будут определить аэродинамические характеристики отделяемого головного блока системы аварийного спасения и космической головной части в составе ракеты космического назначения, а также получить информацию для анализа устойчивости и управляемости объектов, тепловых воздействий на аппарат на участке спуска и расчёта нагрузок.
«Исследования проводятся в аэродинамических трубах ЦАГИ, которые являются на сегодняшний день самыми большими в России по размерам рабочих частей и позволяют испытывать модели в широком диапазоне скоростей — от дозвуковых до гиперзвуковых», — добавили в Роскосмосе.
Ожидается, что работы по изучению аэродинамических и теплообменных характеристик ПТК «Федерация» будут завершены в 2018-2019 годах.
«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Его планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса «Феникс».