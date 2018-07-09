Ещё
Специалисты завершили очередной этап испытаний корабля «Федерация»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты завершили очередной этап испытаний корабля «Федерация» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского исследовали поведение модели пилотируемого транспортного корабля «Федерация» на гиперзвуковых режимах полёта, сообщили в Роскосмосе.
«В ЦАГИ завершены экспериментальные исследования модели возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля (ПТК) «Федерация» на гиперзвуковых режимах полёта. Это очередной этап работ по изучению характеристик аэродинамики и теплообмена нового космического корабля, который разрабатывается РКК «Энергия», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.
Отмечается, что полученные в ходе эксперимента данные позволят выяснить, как распределяется температура по поверхности возвращаемого аппарата корабля на участке спуска, и уточнить необходимую толщину теплозащиты. Далее учёные должны будут определить аэродинамические характеристики отделяемого головного блока системы аварийного спасения и космической головной части в составе ракеты космического назначения, а также получить информацию для анализа устойчивости и управляемости объектов, тепловых воздействий на аппарат на участке спуска и расчёта нагрузок.
«Исследования проводятся в аэродинамических трубах ЦАГИ, которые являются на сегодняшний день самыми большими в России по размерам рабочих частей и позволяют испытывать модели в широком диапазоне скоростей — от дозвуковых до гиперзвуковых», — добавили в Роскосмосе.
Ожидается, что работы по изучению аэродинамических и теплообменных характеристик ПТК «Федерация» будут завершены в 2018-2019 годах.
«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Его планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса «Феникс».
Парламентская газета: последние новости
Россия приступила к разработке модуля для высадки на Луне Дальневосточные учёные создали новый материал для звукоизоляции Власти Москвы увеличили размер премий молодым учёным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве33
В Анапе запретили купаться82
Кудрин посмел усомниться в исполнении «суперуказа» Путина160
Артиллерийскую установку остановили отборным матом38
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР148
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
04:27
Кудрин посмел усомниться в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
01:02
Артиллерийскую установку остановили отборным матом
Войска
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
02:26
Украина впервые отказалась от детского Евровидения
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение