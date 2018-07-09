Специалисты завершили очередной этап испытаний корабля «Федерация»

«В ЦАГИ завершены экспериментальные исследования модели возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля (ПТК) «Федерация» на гиперзвуковых режимах полёта. Это очередной этап работ по изучению характеристик аэродинамики и теплообмена нового космического корабля, который разрабатывается РКК «Энергия» , — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что полученные в ходе эксперимента данные позволят выяснить, как распределяется температура по поверхности возвращаемого аппарата корабля на участке спуска, и уточнить необходимую толщину теплозащиты. Далее учёные должны будут определить аэродинамические характеристики отделяемого головного блока системы аварийного спасения и космической головной части в составе ракеты космического назначения, а также получить информацию для анализа устойчивости и управляемости объектов, тепловых воздействий на аппарат на участке спуска и расчёта нагрузок.

«Исследования проводятся в аэродинамических трубах ЦАГИ, которые являются на сегодняшний день самыми большими в России по размерам рабочих частей и позволяют испытывать модели в широком диапазоне скоростей — от дозвуковых до гиперзвуковых», — добавили в Роскосмосе

Ожидается, что работы по изучению аэродинамических и теплообменных характеристик ПТК «Федерация» будут завершены в 2018-2019 годах.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Его планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса «Феникс».