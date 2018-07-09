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Вымирание видов на Земле значительно ускорилось
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Вымирание видов на Земле значительно ускорилось 

Мир24 1 час назад
Темпы вымирания на Земле в последнее время значительно ускорились — к такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает Science Alert.
Специалисты отметили, что угрожающее положение некоторых видов — к примеру, дальневосточного леопарда или северного подвида белого носорога — привлекает большое внимание и общественности, и зоозащитников. Но исчезновение различных видов насекомых или грибов происходит практически незаметно.
Между тем вымирание даже таких «незаметных» существ оказывает огромное влияние на всю экосистему и может иметь очень неприятные последствия, среди которых — загрязнение воздуха и воды.
Исследователи также отметили, что порой вымирает сразу несколько видов, выполняющих в природе схожие функции. Это еще больше усугубляет ситуацию. Авторы исследования предложили сравнить последствия от исчезновения всех медработников или большой группы людей, имеющих разные профессии.
По мнению ученых, именно природный баланс позволил жизни на нашей планете развиться до современного состояния, и его нарушение очень опасно для всех, в том числе для человечества.
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