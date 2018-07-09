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Разрешена 100-летняя загадка о происхождении современного человечества
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Разрешена 100-летняя загадка о происхождении современного человечества 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа ученых разрешила вековую загадку о происхождении современного населения в Юго-Восточной Азии, где проживает 600 миллионов человек. Согласно выводам исследователей, оно сформировалось благодаря генетическому вкладу четырех различных древних популяций. Статья специалистов опубликована в журнале Science, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Споры о происхождении популяции людей в Юго-Восточной Азии продолжаются около ста лет. Считается, что человек начал осваивать Юго-Восточную Азию около 65 тысяч лет назад, что привело к появлению группы охотников-собирателей Hoabinhian, самые ранние следы которых датируются 44 тысячами лет назад. Около четырех тысяч лет назад начали возникать первые фермерские хозяйства. Ряд ученых полагали, что их создали сами Hoabinhian, однако другие исследователи еще в 1952 году выдвинули гипотезу «двухслойной модели», согласно которой на местную культуру во времена позднего неолита повлияли мигрирующие фермеры с севера (с территории современного Китая), которые заменили собой охотников-собирателей.
Ученые выяснили, что ни одна из двух гипотез не является точной. Они проанализировали 26 древних человеческих генома, расшифрованных на основе последовательностей ДНК, которые были извлечены из останков людей, живших 0,2-8 тысяч лет назад на территории современной Малайзии, Таиланда, Филиппин, Вьетнама, Индонезии, Лаоса и Японии. Специалисты сравнили геномы с ДНК ныне живущих в Юго-Восточной Азии людей.
Оказалось, что и Hoabinhian, и восточно-азиатские фермеры внесли свой вклад в генетическое разнообразие Юго-Восточной Азии. Однако также выяснилось, что две тысячи лет назад в регионе появилась ДНК, которая отсутствовала у людей позднего неолита. Ученые объясняют это миграцией носителей тай-кадайских и австронезийских языков, которые распространились по Индонезии и Филиппинам.
Юго-Восточная Азия охватывает континентальные и островные территории между Китаем, Индией и Австралией. В этом плотно заселенном регионе проживает восемь процентов населения Земли.
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