NASA устанавливает на солнечный зонд Parker передовой теплозащитный экран

NASA оснастило уникальный космический аппарат теплозащитной системой (Thermal Protection System, TPS) 27 июня 2018 года. Агентство также пригласило представителей СМИ на презентацию уже собранного аппарата, которая пройдет 13 июля на территории Astrotech Space Operations в Тайтусвилле, штат Флорида. Запуск солнечного зонда Parker намечен на 4 августа с базы ВВС США на мысе Канаверал.

TPS представляет собой почти 2,5-метровый тепловой экран, предназначенный для защиты космического аппарата при помощи тени, которую он отбрасывает на зонд. Когда Parker достигнет своей ближайшей к Солнцу точки, температуры могут достигнуть примерно 1,4 тысячи градусов по Цельсию. Тепловой экран примет большую часть тепла на себя, пропуская к аппарату около 30 градусов.

По своей структуре TPS похожа на сэндвич: пеноуглеродное ядро размером около 11,5 сантиметра вмонтировано между двумя панелями из перегретых композитных углеродных материалов. Сторона, обращенная к Солнцу, покрыта белым слоем, разработанным специально для отражения солнечной энергии от теплозащитной системы.

TPS присоединяется к сваренной на заказ балке на космическом аппарате Parker в шести точках, чтобы снизить теплопроводность / NASA

Тепловой экран весит не более 73 килограммов. Его старались сделать максимально легким, так как при достижении зондом свой ближайшей к Солнцу точки он будет двигаться со скоростью почти 700 тысяч км/ч.

Parker приблизится к солнечной короне на 6,2 миллиона километров. Это первая подобная миссия — ни один другой космический аппарат не находился так близко к звезде. Ученые смогут изучить Солнце с самого минимального расстояния в истории.

Зонд использует гравитацию Венеры и облетит ее семь раз на протяжении почти семи лет. В итоге аппарат войдет во внутреннюю орбиту Меркурия. Солнечный зонд Parker поможет ученым узнать о происхождении и эволюции солнечного ветра. А также предоставит информацию, которая поможет экспертам прогнозировать изменения в космическом окружении Земли, оказывающие влияние на жизнь и технологии на планете.