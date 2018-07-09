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Ученые опровергли теорию о том, что черно-белые полоски зебр служат им для терморегуляции
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Ученые опровергли теорию о том, что черно-белые полоски зебр служат им для терморегуляции 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Черно-белая окраска зебр, вопреки распространенным представлениям, не охлаждает тело животного. К такому выводу пришла группа шведских биологов из Лундского университета, которые провели исследование, опровергающее популярную теорию, сообщает газета The Daily Telegraph.
"Черно-белая окраска не может удерживать температуру тела на более низком уровне, чем однородная серая с аналогичной средней белизной. Таким образом, полосатый окрас не способен охлаждать тело животного", — говорит профессор Лундского университета Сюзанн Окессон, руководившая исследованием.
Ранее считалось, что с помощью полосок зебры регулируют температуру тела, когда жара достигает экстремальных отметок. Ученые предполагали, что черные и белые полоски охлаждают тела животных, создавая вокруг них конвекционное течение воздуха: потоки воздуха двигаются быстрее над поглощающими солнечный свет черными полосками и замедляются над белыми.
Чтобы проверить эту гипотезу, шведские ученые использовали большие металлические бочки. Они наполнили их водой, а затем, покрыв шкурами зебр, лошадей и другого крупного рогатого скота с различными черными, белыми и серыми узорами, поместили на солнце. Исследователи также убедились, что макеты из бочек адекватно отражают характеристики настоящих животных, сравнив температуру поверхности их тела с температурой поверхности бочек.
Когда макеты достаточно нагрелись, ученые измерили температуру воды: выяснилось, что черная бочка, как и предполагалось, нагрелась сильнее остальных, а белая оказалась самой холодной. Однако никакой разницы в температуре между бочками, завернутыми в полосатые черно-белые шкуры, и серыми бочками с такой же средней белизной, не оказалось. Эксперимент повторяли множество раз при разной погоде и скорости ветра, однако результат оставался одним и тем же.
Чем жарче, тем больше полосок
В настоящее время единого объяснения черно-белой окраски зебр не существует. Некоторые ученые предполагают, что полоски представляют собой разновидность камуфляжа, защищающего зебр от хищных животных. Другие убеждены, что такая окраска служит ключевым элементом брачных ритуалов. В прошлом году исследователи опубликовали работу, предполагающую, что полоски отпугивают жалящих насекомых, защищая зебр от болезней. И, наконец, версия, которую теперь отвергли шведские биологи, заключалась в том, что полоски служат для предотвращения перегрева тела зебр.
Ранее ботаники из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что у зебр, обитающих в более холодных регионах, меньше полосок, чем у тех, кто проживает в областях с постоянно высокой температурой. В ходе исследования ученые проанализировали окраску зебр в 16 местах их обитания в Африке и изучили связь между полосками и 29 естественными факторами, включая климат, наличие жалящих насекомых и хищников. Как показали результаты эксперимента, количество полосок больше всего изменялось в зависимости от температуры воздуха: чем жарче было в ареале обитания зебр, тем больше полосок было у животных.
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