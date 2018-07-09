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NASA поделилось кадрами падений астронавтов на Луне
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NASA поделилось кадрами падений астронавтов на Луне 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
NASA
Многие видели кадры перемещающихся по Луне астронавтов и их уверенные прыжки по поверхности нашего спутника восхищают.
Но заставить ваше тело подчинятся в условиях слабой гравитации не так просто — у НАСА есть кадры из коллекции людей в пухлых скафандрах, падающих на лунную поверхность.
Это не просто смешно. НАСА представило подробные отчеты о том, почему космонавты теряли равновесие, и для этого есть научные причины.
В рамках миссии Аполлон 15 изучалась скорость метаболизма космонавтов, когда они пересекали различные типы местности на Луне — в гору, под гору и равнинную местность.
В рамках миссии Аполлон 16 оценивались различия между ловкостью и локомоцией на Земле и Луне, чтобы лучше изучить как лунную гравитацию, так и то, как она влияет на движение на поверхности.
Одной из причин неуклюжести является то, что, хотя вы можете весить меньше на Луне, однако ваша масса остается неизменной — и поэтому инерция, которая является сопротивлением организма изменениям в движении связана с массой, а не с весом остается одна и та же.
Таким образом, космонавт, движущийся на Луне, делает это так же, как он привык на Земле, — и это, в свою очередь, приводит к падениям.
Отчет Аполлон 16 анализирует немного больше, чтобы выяснить причину падения, почему оно произошло и как восстановился космонавт.
Пилот лунного модуля Чарльз Дюк упал, когда он остановился, чтобы поднять пару щипцов «при этом, он наступил на щипцы, а когда он пытался их поднять потерял равновесие».
Командующий Джон Янг также упал, взяв предметы — кисть и мешок с образцами — другие падения также связаны с рыхлым сухим лунным реголитом, который затрудняет хорошее сцепление с поверхностью Луны.
На самом деле это очень полезная информация, тем более что люди могут скоро вернуться на Луну.
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