Проект КФУ по улучшению работы программ получил грант РНФ

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 июл — РИА Новости Крым . Доцент кафедры алгебры и функционального анализа Таврической академии Крымского федерального университета Федор Стонякин стал победителем грантового конкурса для молодых ученых Российского научного фонда, сообщает пресс-служба КФУ.

Грант выделен на проект создания адаптивных методов для численного решения задач оптимизации и ускорения работы соответствующих программ. Результаты проекта могут быть интересными для решения задач с большим числом переменных, например, при построении транспортных сетей.

"Направления гранта — негладкий анализ и негладкая оптимизация. У нас возникла идея состыковать проблемы решения некоторых классов математических задач. Данная работа лежит в области фундаментальной науки", — приводит пресс-служба КФУ слова Стонякина.

Миссия РНФ — выявление наиболее перспективных научных проектов, наиболее эффективных и результативных ученых, способных сплотить коллектив единомышленников, воспитать молодое поколение российских исследователей, выполняющих исследования на самом высоком мировом уровне.

"Проект КФУ направлен на реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации . Он будет способствовать созданию систем обработки больших объемов данных, развитию машинного обучения и переходу к цифровым технологиям", — пояснили в пресс-службе.

В ходе работы молодому ученому предстоит наладить взаимодействие с крупнейшими научными центрами и вузами страны, чтобы интегрировать результаты проекта в российское и мировое научное пространство.