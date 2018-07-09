Аэродинамические испытания «Федерации» в ЦАГИ планируется завершить в 2018-2019 годах

"Завершить экспериментальные исследования аэродинамических и теплообменных характеристик корабля «Федерация» планируется в 2018-2019 годах", — сказали в корпорации.

Сообщается, что уже завершены испытания в гиперзвуковых аэродинамических трубах. «Полученные данные позволят выяснить, как распределяется температура по поверхности возвращаемого аппарата перспективного транспортного корабля на участке спуска, а также уточнить необходимую толщину теплозащиты», — уточнили в РКК «Энергия»

"В ходе дальнейших испытаний специалистам также предстоит определить аэродинамические характеристики отделяемого головного блока системы аварийного спасения и космической головной части в составе ракеты космического назначения, получить информацию для анализа устойчивости и управляемости объектов, тепловых воздействий на аппарат на участке спуска и расчета нагрузок. Результаты испытаний должны подтвердить и уточнить расчетные характеристики изделия, используемые для проектных исследований", — добавили в РКК «Энергия».

В отличие от «Союзов» «Федерация» будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде — поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного обтекателя, поэтому необходимы исследования его аэродинамических качеств и построения тепловой карты для ситуации старта. Кроме того, в отличие от «Союзов» у «Федерации» не будет аэродинамических стабилизаторов, поэтому, в случае нештатной ситуации и «отстреливания» от ракеты, корабль будет стабилизироваться только за счет двигателей. Это также требует дополнительных исследований.

Перспективный пилотируемый корабль «Федерация» придет на замену «Союзам МС», он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Численность экипажа «Федерации» составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Первый беспилотный полет корабля планируется на 2021 год. В 2023 году намечены орбитальный пилотируемый полет и первый полет космонавтов на МКС.