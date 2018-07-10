Китайские ученые изучают генетику деревьев в Ергаках

Профессор Китайской академии наук Хуан Цзяньго приехал в парк Ергаки со своими студентами. В заповеднике ученые изучают генетические, экологические и возрастные особенности лиственницы и сосны сибирской. Исследователи пытаются выяснить, каким образом меняются жизненные процессы в столетних лиственницах по мере их роста.

​Нас интересуют бореальные леса, то есть тайга, они очень интересны в плане того, что нетронуты. Нас также волнует, как в естественной среде, в глобальном смысле, происходят изменения в разных условиях, — сказал Хуан Цзяньго, профессор исследовательской группы экологии и моделирования лесов.

За месяц биологи планируют собрать образцы деревьев на нескольких участках, отличающихся от друг друга по высоте. Чтобы получить материал, генетики берут пробы с зеленых насаждений, а также собирают несколько видов хвои — по мнению китайских ученых, именно в ней содержится много полезной информации. Пробы берутся с помощью бура.

«Природный парк Ергаки известен в мире, и наша экосистема очень интересует исследователей. Мы работаем со всеми группами ученых. Их отчеты пополняют копилку научных знаний о природном парке», — сказал директор заповедника Игорь Грязин.