МГУ открывает магистерскую программу по квантовым технологиям

"В начале 2018 года при физическом факультете мы создали Центр квантовых технологий МГУ. В этом новом учебном году мы открываем при нем новую магистерскую программу «Квантовая электроника и квантовые технологии». Квантовая электроника уже находит применение в самых различных областях, однако по сей день в России нет центров, готовящих высококвалифицированных специалистов в этой сфере. Мы собираемся восполнить этот пробел и будем готовить специалистов будущего", — отметил Садовничий.

В пресс-службе добавили, что студенты освоят курсы, связанные с физическими основами квантовых вычислений и методами обработки квантовой информации, разработкой квантовых алгоритмов, основами классической и квантовой криптографии и оптических квантовых технологий.

"Новая магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов для работы в ведущих мировых научных центрах и организациях, занимающихся вопросами криптографии и обеспечения информационной безопасности", — уточнили в вузе.

Прием документов на обучение в магистратуре физического факультета МГУ продлится до 20 июля.