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МГУ открывает магистерскую программу по квантовым технологиям
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МГУ открывает магистерскую программу по квантовым технологиям 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова в 2018-2019 учебном году запускает новую магистерскую программу «Квантовая электроника и квантовые технологии». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора Виктора Садовничего.
"В начале 2018 года при физическом факультете мы создали Центр квантовых технологий МГУ. В этом новом учебном году мы открываем при нем новую магистерскую программу «Квантовая электроника и квантовые технологии». Квантовая электроника уже находит применение в самых различных областях, однако по сей день в России нет центров, готовящих высококвалифицированных специалистов в этой сфере. Мы собираемся восполнить этот пробел и будем готовить специалистов будущего", — отметил Садовничий.
В пресс-службе добавили, что студенты освоят курсы, связанные с физическими основами квантовых вычислений и методами обработки квантовой информации, разработкой квантовых алгоритмов, основами классической и квантовой криптографии и оптических квантовых технологий.
"Новая магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов для работы в ведущих мировых научных центрах и организациях, занимающихся вопросами криптографии и обеспечения информационной безопасности", — уточнили в вузе.
Прием документов на обучение в магистратуре физического факультета МГУ продлится до 20 июля.
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