Фитнес-приложение раскрыло данные секретных военных баз

Фитнес-приложение Polar позволило журналистам выяснить имена, фамилии и домашние адреса 6,5 тысячи военных и сотрудников спецслужб. Об этом говорится в исследовании Bellingcat

Приложение Polar отслеживает частоту пульса, место, маршрут, дату и время тренировок, информацией можно поделиться на специальной социальной платформе. Данные владельцев фитнес-устройств с GPS-трекерами объединены на карте мира.

Журналисты проанализировали данные тех пользователей, которые на карте находились в районах военных баз. Приложение позволило увидеть их имена и фамилии, перейти на их личные страницы в Facebook.

Кроме того, исследователи вычислили домашние адреса ряда военнослужащих, учитывая распространенную привычку включать фитнес-трекер, выходя из дома, и выключать его, вернувшись домой.