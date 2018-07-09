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Фитнес-приложение раскрыло данные секретных военных баз
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Фитнес-приложение раскрыло данные секретных военных баз 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фитнес-приложение Polar позволило журналистам выяснить имена, фамилии и домашние адреса 6,5 тысячи военных и сотрудников спецслужб. Об этом говорится в исследовании Bellingcat.
Приложение Polar отслеживает частоту пульса, место, маршрут, дату и время тренировок, информацией можно поделиться на специальной социальной платформе. Данные владельцев фитнес-устройств с GPS-трекерами объединены на карте мира.
Журналисты проанализировали данные тех пользователей, которые на карте находились в районах военных баз. Приложение позволило увидеть их имена и фамилии, перейти на их личные страницы в Facebook.
Кроме того, исследователи вычислили домашние адреса ряда военнослужащих, учитывая распространенную привычку включать фитнес-трекер, выходя из дома, и выключать его, вернувшись домой.
Среди идентифицированных 6,5 тысяч человек были сотрудники ФБР, НАСА, моряки-подводники, сотрудники организаций, связанных с атомным оружием, американские военнослужащие в Багдаде и Гуантанамо и российские военнослужащие в Крыму.
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