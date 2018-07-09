Запуск космического грузовика «Прогресс» впервые снимут с камеры на его корпусе

На грузовом корабле «Прогресс МС-09», который отправится к МКС 10 июля, впервые установлены видеокамеры, они снимут вывод грузовика с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», сообщили в Роскосмосе.

«На корабле установлены бортовые системы видеоконтроля для контроля полета ракеты космического назначения», — передает ТАСС слова представителя Роскосмоса

Ранее госкорпорация отработала методы визуального контроля за полетом ракеты-носителя, установив на корабле «Союз МС-09» внешние видеокамеры во время старта 6 июня. В Роскосмосе сказали, что внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях, начиная с «Союза МС-09» и «Прогресса МС-09». Это необходимо для визуального контроля во время отделения третьей ступени.

В будущем видео с бортовых видеокамер Роскосмос интегрирует в большинство пусковых кампаний для популяризации космоса.

Также видеокамеры устанавливались на ракетах-носителях «Союз» при запусках с Восточного, где их и дальше будут устанавливать. В том числе устанавливают камеры на разгонные блоки «Фрегат», с их помощью отслеживают выведение полезной нагрузки на расчетную орбиту.

7 июня госкорпорация «Роскосмос» впервые опубликовала в Сети видео отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз».