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Запуск космического грузовика «Прогресс» впервые снимут с камеры на его корпусе
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Запуск космического грузовика «Прогресс» впервые снимут с камеры на его корпусе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На грузовом корабле «Прогресс МС-09», который отправится к МКС 10 июля, впервые установлены видеокамеры, они снимут вывод грузовика с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», сообщили в Роскосмосе.
«На корабле установлены бортовые системы видеоконтроля для контроля полета ракеты космического назначения», — передает ТАСС слова представителя Роскосмоса.
Ранее госкорпорация отработала методы визуального контроля за полетом ракеты-носителя, установив на корабле «Союз МС-09» внешние видеокамеры во время старта 6 июня. В Роскосмосе сказали, что внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях, начиная с «Союза МС-09» и «Прогресса МС-09». Это необходимо для визуального контроля во время отделения третьей ступени.
В будущем видео с бортовых видеокамер Роскосмос интегрирует в большинство пусковых кампаний для популяризации космоса.
Также видеокамеры устанавливались на ракетах-носителях «Союз» при запусках с Восточного, где их и дальше будут устанавливать. В том числе устанавливают камеры на разгонные блоки «Фрегат», с их помощью отслеживают выведение полезной нагрузки на расчетную орбиту.
7 июня госкорпорация «Роскосмос» впервые опубликовала в Сети видео отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз».
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