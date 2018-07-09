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Полёт «Прогресса» к МКС впервые снимут на камеру
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Полёт «Прогресса» к МКС впервые снимут на камеру 

Говорит Москва 2 часа назад
Об этом РИА Новости сообщил источник на космодроме. Ракета «Союз» с космическим грузовиком «Прогресс» стартует с Байконура 10 июля.
Говорит Москва: последние новости
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