Airbus разрабатывает ровер, который заберет образцы грунта с Марса 

Еще в апреле NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) и ESA (Европейское космическое агентство) решили установить, возможно ли как-либо вернуть на Землю образцы грунта с Красной планеты. Теперь же, как передает New Atlas, ESA выдало компании Airbus контракт на 5,2 миллиона долларов, предполагающий разработку концепта ровера, который бы смог собрать будущие образцы.
Европейское космическое агентство выбрало команду Airbus, базирующуюся в британском городе Стивенидж и занимающуюся созданием ровера ExoMars, который, согласно плану, должен отправиться к Марсу в 2021 году. В отличие от ExoMars с его множеством научных инструментов, единственная задача другого ровера — найти и собрать образцы грунта, подготовленные будущим марсоходом NASA Mars 2020.
Mars 2020 должен будет пробурить марсианский грунт, собрать необходимые образцы и поместить их в специальные емкости. Последние будут находиться в разных точках, и новый ровер, который, как ожидается, отправится к Красной планете в 2026 году, должен будет детектировать их, в автономном режиме добраться до них и собрать при помощи роботизированной руки, а затем разместить в отсеке для хранения.
По словам разработчиков из Airbus, ровер будет относительно небольшим — будет весить в районе 130 килограммов. Однако, как отмечается, требования к аппарату очень серьезные: «он должен будет преодолевать большие дистанции, используя автономность высокого уровня, планируя свой маршрут изо дня в день».
Предполагается, что аппарату потребует около 150 дней, чтобы собрать все образцы, оставленные Mars 2020. После этого ровер должен будет найти ракету, с помощью которой приземлился на Марсе, и разместить в ней образцы; при этом, как планируется, ровер заснимет пуск ракеты (таким образом, возможно, менее чем через десять лет мы увидим первый запуск, произведенный с поверхности Марса). Ракета должна будет отправиться на орбиту Марса, а затем, как предполагается, образцы заберет специальный орбитальный аппарат и доставит на Землю.
Разумеется, миссия состоится лишь в том случае, если в результате предварительных исследований будет установлено, что проект осуществим, и специалистам удастся разработать необходимые технологии.