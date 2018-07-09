Airbus разрабатывает ровер, который заберет образцы грунта с Марса

Европейское космическое агентство выбрало команду Airbus, базирующуюся в британском городе Стивенидж и занимающуюся созданием ровера ExoMars, который, согласно плану, должен отправиться к Марсу в 2021 году. В отличие от ExoMars с его множеством научных инструментов, единственная задача другого ровера — найти и собрать образцы грунта, подготовленные будущим марсоходом NASA Mars 2020.

Mars 2020 должен будет пробурить марсианский грунт, собрать необходимые образцы и поместить их в специальные емкости. Последние будут находиться в разных точках, и новый ровер, который, как ожидается, отправится к Красной планете в 2026 году, должен будет детектировать их, в автономном режиме добраться до них и собрать при помощи роботизированной руки, а затем разместить в отсеке для хранения.

По словам разработчиков из Airbus, ровер будет относительно небольшим — будет весить в районе 130 килограммов. Однако, как отмечается, требования к аппарату очень серьезные: «он должен будет преодолевать большие дистанции, используя автономность высокого уровня, планируя свой маршрут изо дня в день».

Предполагается, что аппарату потребует около 150 дней, чтобы собрать все образцы, оставленные Mars 2020. После этого ровер должен будет найти ракету, с помощью которой приземлился на Марсе, и разместить в ней образцы; при этом, как планируется, ровер заснимет пуск ракеты (таким образом, возможно, менее чем через десять лет мы увидим первый запуск, произведенный с поверхности Марса). Ракета должна будет отправиться на орбиту Марса, а затем, как предполагается, образцы заберет специальный орбитальный аппарат и доставит на Землю.

Разумеется, миссия состоится лишь в том случае, если в результате предварительных исследований будет установлено, что проект осуществим, и специалистам удастся разработать необходимые технологии.