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Китайская ракета успешно вывела на орбиту два пакистанских спутника
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Китайская ракета успешно вывела на орбиту два пакистанских спутника 

RT на русском 1 час назад
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2С» успешно вывела на орбиту два спутника, которые будут использоваться Пакистаном.
Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC), ракета стартовала в 11:56 (6:56 мск) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая.
Запуск состоялся в рамках договорённостей между странами, достигнутых в 2016 году, а также в рамках сотрудничества по проекту «Один пояс — один путь».
Спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-1» и научно-экспериментальный спутник PAKTES-1A будут использоваться Пакистаном для изучения земельных ресурсов страны, предупреждения природных катастроф, помощи сельскому хозяйству и содействия строительному сектору.
Ранее в Китае успешно провели испытания первой в стране коммерческой ракеты.
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