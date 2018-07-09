Китайская ракета успешно вывела на орбиту два пакистанских спутника

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2С» успешно вывела на орбиту два спутника, которые будут использоваться Пакистаном

Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC), ракета стартовала в 11:56 (6:56 мск) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая

Запуск состоялся в рамках договорённостей между странами, достигнутых в 2016 году, а также в рамках сотрудничества по проекту «Один пояс — один путь».

Спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-1» и научно-экспериментальный спутник PAKTES-1A будут использоваться Пакистаном для изучения земельных ресурсов страны, предупреждения природных катастроф, помощи сельскому хозяйству и содействия строительному сектору.

Ранее в Китае успешно провели испытания первой в стране коммерческой ракеты.