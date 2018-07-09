Как тебе такое, Илон Маск?

«Космодрайв» — это интерактивная выставка-приключение в мир космических технологий, которая расположилась на площади более 1500 метров в самом центре Ижевска . Вы ведь хотели полететь на луну, выйти в открытый космос, прогуляться по марсу или поуправлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на Марс. Новейшие технологии и разработки со всего мира сделают из вас космонавта, помогут преодолеть гравитацию и даже пройтись по поверхности Луны!

Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу:

— Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких

— Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности

— Взлет на ракете в кресле космонавта

— Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией

— Отправка вашего голоса на Марс, Юпитер, Венеру

— Экскурсия по МКС — Прямое общение с космонавтами с орбиты

— Посещение плазмокомнаты

Все космические приключения входят в стоимость билета. Также каждый посетитель сможет получить сертификаты о прохождении космической подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям.

Выставка работает при поддержке телеканала «Наука». Отправляйтесь в космос всей семьей в ТЦ «Мега». «Космодрайв» работает только до 15 июля.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-166296161_38355059

Подробнее:

Сайт: https://космодрайв.рф/nizhniinovgorod/

VK: https://vk.com/cosmodrive_nn Телефон: +7 (831) 4-101-201