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Как тебе такое, Илон Маск?
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Как тебе такое, Илон Маск? 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
«Космодрайв» — это интерактивная выставка-приключение в мир космических технологий, которая расположилась на площади более 1500 метров в самом центре Ижевска. Вы ведь хотели полететь на луну, выйти в открытый космос, прогуляться по марсу или поуправлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на Марс. Новейшие технологии и разработки со всего мира сделают из вас космонавта, помогут преодолеть гравитацию и даже пройтись по поверхности Луны!
Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу:
— Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания даже для самых маленьких
— Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности
— Взлет на ракете в кресле космонавта
— Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией
— Отправка вашего голоса на Марс, Юпитер, Венеру
— Экскурсия по МКС  — Прямое общение с космонавтами с орбиты
— Посещение плазмокомнаты
Все космические приключения входят в стоимость билета. Также каждый посетитель сможет получить сертификаты о прохождении космической подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям.
Выставка работает при поддержке телеканала «Наука». Отправляйтесь в космос всей семьей в ТЦ «Мега». «Космодрайв» работает только до 15 июля.
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-166296161_38355059
Подробнее:
Сайт: https://космодрайв.рф/nizhniinovgorod/
VK: https://vk.com/cosmodrive_nn  Телефон: +7 (831) 4-101-201
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