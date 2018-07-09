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Российские учёные создадут инновационный автомобиль
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Российские учёные создадут инновационный автомобиль 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Нижегородские ученые работают над созданием нейромобиля — предполагается, что машина будет управляться силой мысли, сообщает в понедельник «Русская планета».
По задумке, инновационный автомобиль будет автоматически распознавать манёвры, которые хочет совершить водитель. Реагировать на сигналы человеческого мозга нейромобиль будет через специальные датчики.
Таким образом, шофёру будет достаточно только подумать о повороте или парковке, как машина начнёт выполнять манёвр.
Более того, эксперты намерены выстроить систему таким образом, чтобы она не только различала образы, но и занималась планированием движения.
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