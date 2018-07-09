Выпускная церемония в университете «Цинхуа»

Пекин, 8 июля / Синьхуа / — Церемония окончания основной программы обучения и присвоения ученых степеней 2018 года прошла сегодня в спортивном комплексе пекинского университета «Цинхуа». Более 3000 выпускников университета в парадной академической одежде приняли участие в церемонии. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)

Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Церемония окончания основной программы обучения и присвоения ученых степеней 2018 года прошла сегодня в спортивном комплексе пекинского университета «Цинхуа». Более 3000 выпускников университета в парадной академической одежде приняли участие в церемонии. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)

Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Церемония окончания основной программы обучения и присвоения ученых степеней 2018 года прошла сегодня в спортивном комплексе пекинского университета «Цинхуа». Более 3000 выпускников университета в парадной академической одежде приняли участие в церемонии. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)

Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Церемония окончания основной программы обучения и присвоения ученых степеней 2018 года прошла сегодня в спортивном комплексе пекинского университета «Цинхуа». Более 3000 выпускников университета в парадной академической одежде приняли участие в церемонии. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)

Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Церемония окончания основной программы обучения и присвоения ученых степеней 2018 года прошла сегодня в спортивном комплексе пекинского университета «Цинхуа». Более 3000 выпускников университета в парадной академической одежде приняли участие в церемонии. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)