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Выпускная церемония в университете «Цинхуа»
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Выпускная церемония в университете «Цинхуа» 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Церемония окончания основной программы обучения и присвоения ученых степеней 2018 года прошла сегодня в спортивном комплексе пекинского университета «Цинхуа». Более 3000 выпускников университета в парадной академической одежде приняли участие в церемонии. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Церемония окончания основной программы обучения и присвоения ученых степеней 2018 года прошла сегодня в спортивном комплексе пекинского университета «Цинхуа». Более 3000 выпускников университета в парадной академической одежде приняли участие в церемонии. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Церемония окончания основной программы обучения и присвоения ученых степеней 2018 года прошла сегодня в спортивном комплексе пекинского университета «Цинхуа». Более 3000 выпускников университета в парадной академической одежде приняли участие в церемонии. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Церемония окончания основной программы обучения и присвоения ученых степеней 2018 года прошла сегодня в спортивном комплексе пекинского университета «Цинхуа». Более 3000 выпускников университета в парадной академической одежде приняли участие в церемонии. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Церемония окончания основной программы обучения и присвоения ученых степеней 2018 года прошла сегодня в спортивном комплексе пекинского университета «Цинхуа». Более 3000 выпускников университета в парадной академической одежде приняли участие в церемонии. (Синьхуа/Цзюй Хуаньцзун)
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