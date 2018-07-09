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На Гавайях появляются новые громадные провалы на земле
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На Гавайях появляются новые громадные провалы на земле 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Громадные трещины появляются по всему миру, но на Гавайях их становится больше с каждым днём. Мы уже писали о том, что гигантские трещины появляются в разных точках мира и многих подобные аномалии начинают пугать. Пока учёные пытаются успокоить жителей земли, что всё нормально и ничего катастрофического не происходит, паутина из трещин буквально обволакивает нашу планету. Местное население на Гавайях постоянно фиксирует новые трещины и разломы и уверяет, что их количество увеличивается очень быстро и кроме того, сами провали и трещины также увеличиваются в размерах и диаметре. Самые большие провалы в земле уже достигают более 100 футов, что довольно много. Учёные сделали замеры температуры и оказалось, что там она может достигать выше 120 градусов, а при образовании новой дыры или разлома из неё валит пар. Удивительно и то, что дна у таких разломов не видно и невозможно сказать то, насколько глубоко идут эти впадины. Подобные разломы Есть в разных мест. Их фиксировали в Африке, Новой Зеландии, Америке и многих других местах. Что за таинственные процессы могут протекать и в результате чего образуются трещины, которые постоянно увеличиваются в размерах? Есть вероятность того, что учёные просто не хотят рассказывать правду людям, чтобы не пугать их ещё больше. Остаётся надеяться на то, что учёные смогут определить проблему образования гигантских трещин и устранить её, пока не стало слишком поздно.
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