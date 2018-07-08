Красный код. Как Китай копировал космические достижения СССР

Китайский подход к исследованиям в космосе напоминает СССР: минимум информации о планах и сообщения только о достижениях. Китайцы методично повторяют путь в космосе Советского Союза, а в случае успешного запуска в 2030 году китайской ракеты Long March-9 («Великий поход») грузоподъемностью 140 тонн претендует и на то, чтобы обойти по достижениям СССР и Россию . Как это отразится на будущем космической отрасли Земли?

Путь на орбиту

Научные работы в области ракетостроения начались в КНР еще в 1956 году, через семь лет после того, как коммунисты пришли к власти в стране. Китай в то время испытывал последствия кровопролитной длившейся более 20 лет гражданской войны, а также оккупации Японией во время Второй мировой. Поэтому закономерно не смог самостоятельно делать первые шаги в одной самых наукоемких областей. На этом этапе помощь молодой социалистической стране оказывал, как нетрудно догадаться, СССР. Но после похолодания отношений между странами коммунистического лагеря в 60-х годах официальное сотрудничество по космической программе было свернуто.

Накопленный опыт и полученные технологии позволили КНР войти в клуб космических держав: в 1970 году она стала пятой в мире страной, которая вывела на орбиту Земли искусственный спутник. Вывод аппарата обеспечила ракета-носитель Long March-1 из того же семейства ракет, которое может изменить расклад сил в космосе сейчас. Экономические трудности, культурная революция, интеграция КНР в мировой рынок наложили отпечаток на развитие космической программы: несмотря на поступательное развитие и открытие новых космодромов до запуска человека в космос прошло долгие 30 лет и не обошлось без помощи России и наследия СССР.

После распада Советского Союза Китай приступил к активному сотрудничеству с Россией. В новых условиях страны заключили межправительственные соглашения о сотрудничестве в области освоения космоса в 1992 и 1996 годах. Эти соглашения можно рассматривать как однозначно полезные для китайцев: их отряд будущих космонавтов приступил к тренировкам в России, а технологическое сотрудничество позволило приступить к разработке пилотируемых кораблей семейства Shenzhou («Шэньчжоу»). Хотя официально о передаче технологий не сообщалось, но, видимо, сыграла роль слабость хранения секретов в России в 90-е: очевидное сходство Shenzhou с советским пилотируемым кораблем «Союз» отмечают даже западные СМИ.

Завершением этого этапа развития космической программы КНР стал полет первого китайского космонавта Яна Ливэя 15 октября 2003 года. Корабль Shenzhou-5 был выведен на орбиту носителем семейства Long March.

По советскому плану

После пилотируемых кораблей СССР запустил в космос орбитальные станции «Салют». Позже были созданы космическая станция «Мир» и, наконец, международный проект МКС.

Китай не вошел в проект Международной космической станции, возможно, причиной опять стали опасения по копированию технологий. Зато Поднебесной удалось построить и запустить собственные орбитальные станции Tiangong (Тяньгун) и Tiangong-2. Тут уже страна переместилась с пятого места на третье: только СССР (Россия) и США запускали собственные аппараты для долговременной работы космонавтов на орбите.

На этих станциях тайконавты пребывают только кратковременно. Но следующий проект — уже полноценная космическая станция. Возможно, она будет создана совместно с Россией — есть ненулевая вероятность, что МКС закончит свое существование после 2024 года, а в одиночку тянуть такие проекты будет сложно обеим странам.

Как и ученых СССР, их китайских коллег также интересуют полеты к Луне. Советские аппараты совершили как облеты спутника Земли («Луна-1», «Луна-3» в 1959-1960 годах), так и приземление на его поверхность. В 1971 году на спутник Земли отправился аппарат «Луноход-1» — это был первый в мире опыт, когда на поверхности другого небесного тела приземлился и работал планетоход.

Китайцы в своей лунной программе также придерживались шагов СССР, сначала осуществив ряд «пролетных» миссий (аппараты Chang'e 1 и Chang'e 2 в 2007 и 2010 годах), а затем приземлив ровер Yutu («Нефритовый кролик») на поверхность спутника в рамках миссии Chang'e 3 в 2013 году.

На этом почти все достижения СССР переписаны, но Поднебесная идет дальше. На конец этого года запланирована миссия Chang'e 4. Это будет первая посадка аппарата на «темной стороне» Луны — в этом китайцы обойдут и СССР, и США.

Сделано в Китае?

Для властей страны развитие в космосе — от космических станций Tiangong и Tiangong-2 до миссий на поверхности Луны или Марса — это не просто «большой шаг для человечества», но и погоня за статусом великой державы. Не забыты и экономические цели — перспектива разработки ресурсов на естественном спутнике Земли или астероидах не может не интересовать Компартию страны. Например, согласно заявлениям китайских ученых, Long March-9 применима как для миссий к Луне, так и в рамках исследования более далеких космических рубежей. Кроме того, отмечается, что ракету можно задействовать в инфраструктурных проектах — например, строительстве космического комплекса по получению солнечной энергии.

Серьезно усложнить реализацию намеченных планов может не только технологическая, но и финансовая составляющая. Как и СССР, Китай чрезвычайно скуп на информацию и не оглашает затраты на космические программы. Но Long March-9 далеко до экономичности и возвращаемых ступеней SpaceX . А по грузоподъемности она не только превосходит Falcon Heavy (около 100 тонн) и разрабатываемую российскую сверхтяжелую ракету (около 70 тонн), но и вплотную приблизится к показателям самой «сильной» ракеты в истории человечества — американскую Saturn-V (140 тонн), обеспечившую полет астронавтов к Луне. С учетом инфляции, стоимость запуска этой ракеты обходилась в $1,16 млрд — сумму, способную подорвать бюджет любого космического агентства

Даже с учетом экономичности современных технологий, такие затраты в ближайшем будущем не окупятся и движущей силой космических исследований вновь становится престиж нации.

Звездные войны. Первые потери

Космические амбиции КНР логичны, но у международного сообщества есть основания, чтобы смотреть на действия китайских властей через призму скептицизма. Растущая активность Китая может сказаться как на политике, так и на безопасности государств на Земле.

КНР не очень заботится о «чистоте» своих экспериментов. И дело не только в экологии. В 2007 году КНР провела учения, сбив ракетой с Земли свой же спутник FengYun-1C. В результате одного этого испытания общее число космического мусора на орбите Земли выросло сразу на 3000 элементов, а сумма крупных находящихся на орбите обломков выросла на 25%.

Еще одним примером может послужить судьба вышеупомянутой космической станции Tiangong. С аппаратом была потеряна связь, из-за чего он сначала пополнил ряды космического мусора, а в апреле 2018 года сошел с орбиты. Станция могла обрушиться на населенные районы Земли. Все обошлось и она затонула в Тихом океане, не причинив никому время. Но сценарий с человеческими жертвами, хоть и был маловероятным, но все-таки представлял реальную угрозу.

Администрация президента Дональда Трампа показывает, что США не намерены отказываться от занимаемого ими положения. Бюджет NASA увеличивается, перезапущены программы по исследованию Луны, Марса и тел Солнечной системы. Но при этом, полагаю, растет опасение военных угроз со стороны Китая — Трамп намерен выделить космические силы в отдельный род войск.

На фоне торговой войны с США Китай получает новые стимулы «утереть нос» сопернику в космосе, увеличив финансирование космических программ. При этом их развитие будет затруднено из-за ограничения на экспорт технологий со стороны США.

Семейство ракет Long March (по кит. Chángzhēng или «Чанчжэн») созвучно с названием Великого похода китайских коммунистов — марша из южной части страны через труднодоступные районы в провинцию Шэньси для создания опорной базы и последующего захвата власти в стране. Преодоление каких терний на пути к звездам уготовано новым поколениям китайцев — новый путь будет дольше и приведет к куда более значимым последствиям для Китая и мира в целом. Надеюсь, без жертв, в отличие от оригинального события.

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