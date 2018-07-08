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17‐летняя американка планирует полететь на Марс
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17‐летняя американка планирует полететь на Марс 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
17‐летняя девушка из американского штата Луизиана заявила, что станет первым человеком, побывавшим на Марсе. Об этом пишет LadBible.
Алиса Карсон готовится к полету в космос уже 14 лет: в три года папа привел ее в космический лагерь в Алабаме. Также она посетила лагерь Лавал в Канаде, а также прошла подготовку в турецком Измире. Она уже является единственным человеком, побывавшим на всех трех космических лагерях NASА.
Стремление попасть на Марс — не просто детские мечты. Алису уже допустили на смоделированные миссии в качестве космонавта, а в свободное время она собрала макет собственной ракеты. Но полететь на красную планету прямо сейчас пока не получается: отправить человека на Марс ученые планируют только в 2033 году. Тогда Карсон будет 32 года.
По словам девушки, стремлением ее заразила детское телешоу «Фантазеры». В нем пять друзей отправились в воображаемое приключение на Марс.
Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне бушующей бури на красной планете. В последний раз такие катаклизмы ученые фиксировали в 2007 году.
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