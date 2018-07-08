В Австрии доказали неспособность собак мириться быстрее волков

Собаки не способны быстро мириться друг с другом после конфликтов в отличие от своих собратьев-волков. К такому выводу пришли ученые Мессерлинского исследовательского института Университета Вены, передает ФБА «Экономика сегодня»

После ссоры собаки стараются не контактировать друг с другом. При этом в стае конфликты проходят быстро, потому что животным будет труднее выживать. Волкам требуется около 10 минут на то, чтобы снова спокойно находиться в обществе друг друга, а вот собаки за это время не успевают остыть и могут продолжить ссору.

При этом собаки ссорятся в семь раз реже в отличие от диких хищников. По мнению ученых, собаки утратили инстинкт мириться из-за жизни с человеком, с которым им важнее поддерживать отношения.