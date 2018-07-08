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Учёные спрогнозировали мегаземлетрясение в Северной Америке
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Учёные спрогнозировали мегаземлетрясение в Северной Америке 

13 Новостей.ru 5 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
Причина кроется в тектонической плите Хуана де ФукиФуки и в результате сдвига может потребоваться эвакуация миллионов человек. Сейсмологи и учёные из Канады регистрируют постоянные подземные толчки. Согласно их данным, плита сдвигается под североамериканский щит на сорок миллиметров каждый год. Несмотря на небольшой масштаб, как может показаться с первого взгляда, это может иметь катастрофические последствия для Северной Америки. Рано или поздно тектоническая плита создаст громадное давление и произойдет эффект пружины, плита отскочит и это создаст условие доя мегаземлетрясения. Кроме сильнейших подземных толчков, образуется гигантский цунами и оползни в различных районах. Учёные считают, что сила может достигнуть более 9 балов и в результате катастрофы может не стать около 13 тысяч человек, а раненых будет в два раза больше. Но и это ещё не все последствия. Будет необходимо вывести более миллиона людей из района бедствия. Часть материка уйдёт под воду. Учёные уверенны в своём прогнозе, но назвать точные сроки пока не могут. Чиновникам стоит заранее подумать о том, как спасти как можно больше людей. Учёные всё больше говорят о возможных мегаземлетрясениях в мире и это пугает многих жителей Земли.
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