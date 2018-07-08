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В США создали робота, работающего от попкорна
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В США создали робота, работающего от попкорна 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые США создали необычную движущую силу для роботов. Специалисты изучили несколько типов зерен кукурузы и различные виды влияния на них, в том числе нагревание. В итоге на основании этого ученые создали прототипы приводов, которые двигались за счет расширения нагреваемых зерен.
Ученые выяснили, что при 200 градусах Цельсия давление внутри зерна становится критическим, из-за чего оболочка разрывается, и пар вместе с крахмалом резко расширяются.
Крахмал быстро остывает и формирует объемную матрицу, то есть зерна расширяются и заставляют всю конструкцию расширяться и изгибаться. В итоге ученые пришли к выводу, что исследование движущих свойств попкорна может помочь в разработке более совершенных конструкций, пишет Лента.ру.
Напомним, что сотрудники Висконсинского университета сумели создать материал, полностью скрывающий от тепловизоров инфракрасное излучение. В настоящий момент большая часть армий мира при боевых действиях использует тепловизоры — теплочувствительные устройства, помогающие беспилотникам находить цель в темноте, безлунные ночи или в густом тумане.
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