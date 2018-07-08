На Марсе обнаружена странная сфера

Робот Curiosity обнаружил на Марсе странный артефакт. Видео— и фотосъемка объекта далека от совершенства, но все же позволяет делать предположения о внеземном происхождении объекта.

Исследователи научного центра астрогеологии в Аризоне прозвали объект «космическим яйцом». Марсоход смог получить не только изображение артефакта, но и выяснить, из чего он изготовлен. Специальные лазеры ChemCam Remote Micro-Imager имеют функцию анализа света испаренной породы, которая и позволяет провести подобный анализ.

Хотя доскональный анализ материала еще не готов, команда Университета штата Аризона уже сделала предварительные выводы, согласно которым марсоход обнаружил небольшой никель-железный метеорит. Curiosity и раньше находил метеориты на Марсе, но этот отличается от прочих слишком гладкой, будто отполированной поверхностью.

Ученые уверяют, что сохранить метеорит почти в первозданном виде помогает сама атмосфера Красной планеты, которая существенно отличается от земной. Она не содержит кислорода и водяного пара, то есть железный метеорит не ржавеет и может пролежать на поверхности тысячи лет.

Впрочем, сторонники теорий заговора верят, что на сей раз марсоход уж точно обнаружил артефакт внеземной цивилизации.