«Решающего результата» в изучении темной материи ожидается достигнуть к 2024 году — нобелевский лауреат

Цзинань , 8 июля / Синьхуа / — Ученые ожидают получить «решающий результат» в исследовании происхождения темной материи к 2024 году после проведения анализа огромного объема данных о космических частицах. Об этом заявил в субботу лауреат Нобелевской премии Сэмюэл Тинг /Samuel Ting/ на пресс-конференции в Шаньдунском университете.

Сэмюэл Тинг, в 1976 году удостоившийся Нобелевской награды за открытие ядерной частицы J-мезон, в настоящее время возглавляет команду ученых, которые собирают данные с магнитного альфа-спектрометра, установленного на Международной космической станции в 2011 году.

Согласно сайту NASA, магнитный альфа-спектрометр, предназначенный для поиска следов антиматерии и темной материи, состоит из магнита и восьми детекторов, собирающих информацию о частицах, проходящих через магнит за долю секунды.

Как сообщил Сэмюэл Тинг, к настоящему моменту, прибор зафиксировал более 120 млрд космических частиц с энергией в 1 трлн электронвольт.

Растущий объем данных должен принести «решающий результат» в исследованиях, касающихся антиматерии и происхождения темной материи, отметил он.

Темная материя представляет собой гипотетически существующую форму материи, на которую, как предполагается, приходится 80 процентов всей материи во вселенной и порядка четверти ее общей энергетической плотности. Ее пока не удавалось изучить напрямую.

"Сейчас главное — продолжать собирать информацию", — подчеркнул Сэмюэл Тинг. -0-