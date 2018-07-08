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Физик из США предрек «большой прорыв» в изучении темной материи к 2024 году
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Физик из США предрек «большой прорыв» в изучении темной материи к 2024 году 

ТАСС 52 минуты назад
ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Китайский физик-ядерщик с американским гражданством, лауреат Нобелевской премии Самюэл Тинг (Дин Чжаочжун) к 2024 году ожидает больших открытий в изучении темной материи. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
"Накопленные данные к этому времени позволят совершить решительный прорыв в изучении антивещества и природы происхождения темной материи", — отметил ученый, подчеркнув, что одна из ключевых задач исследователей на текущем этапе — постоянный сбор недостающей информации.
Тинг возглавляет команду специалистов, которые занимаются получением данных при помощи магнитного альфа-спектрометра, установленного на международной космической станции. По его словам, к настоящему моменту аппаратура зафиксировала более 120 млрд космических частиц, энергия излучения которых достигает 1 трлн электронвольт.
Темная материя — гипотетическое вещество, не взаимодействующее с электромагнитным излучением, как не испускающее его, так и не поглощающее. Ее существование подтверждается исследованиями скоплений галактик, в ходе которых можно выявить гравитационное взаимодействие соответствующих частиц с излучающим физическим веществом. Согласно подсчетам ученых, на темную материю приходится до 80% Вселенной и примерно четвертая часть энергии космоса.
В последнее время физики в КНР уделяют большое внимание проблеме обнаружения данного вещества. Это позволит объяснить такие явления, как межпланетная пыль, коричневые и белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Для выполнения соответствующей задачи в декабре 2015 года Китай вывел на орбиту спутник «Укун», который ведет наблюдения за темной материей. Как утверждают участники межведомственной правительственной программы КНР, занимающейся реализацией этого проекта, благодаря подобным исследованиям в последнее время им «удалось сделать еще один важный шаг в изучении космического пространства».
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