Физик из США предрек «большой прорыв» в изучении темной материи к 2024 году

ПЕКИН, 8 июля. / ТАСС /. Китайский физик-ядерщик с американским гражданством, лауреат Нобелевской премии Самюэл Тинг (Дин Чжаочжун) к 2024 году ожидает больших открытий в изучении темной материи. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

"Накопленные данные к этому времени позволят совершить решительный прорыв в изучении антивещества и природы происхождения темной материи", — отметил ученый, подчеркнув, что одна из ключевых задач исследователей на текущем этапе — постоянный сбор недостающей информации.

Тинг возглавляет команду специалистов, которые занимаются получением данных при помощи магнитного альфа-спектрометра, установленного на международной космической станции. По его словам, к настоящему моменту аппаратура зафиксировала более 120 млрд космических частиц, энергия излучения которых достигает 1 трлн электронвольт.

Темная материя — гипотетическое вещество, не взаимодействующее с электромагнитным излучением, как не испускающее его, так и не поглощающее. Ее существование подтверждается исследованиями скоплений галактик, в ходе которых можно выявить гравитационное взаимодействие соответствующих частиц с излучающим физическим веществом. Согласно подсчетам ученых, на темную материю приходится до 80% Вселенной и примерно четвертая часть энергии космоса.