Российский «Союз» может начать новую жизнь в качестве «такси на Луну»

По словам Рогозина, летать на Луну можно будет на космических кораблях «Союз», на которых в настоящее время доставляются экипажи на Международную космическую станцию. «Изначально корабль „Союз“ создавался под Лунную программу, а значит, его модернизация [для отправки миссий на Луну] вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль», — сказал Рогозин.

Если его слова кажутся вам знакомыми, то это потому, что различные схемы отправки «Союзов» в длительные миссии обсуждаются уже много лет, однако правительство не давало своего разрешения на их реализацию — до настоящего момента.

Поиски Плана Б Постоянные отсрочки в разработке космического корабля «Федерация», который должен был заменить собой «Союз», вероятнее всего, заставили «Роскосмос» еще раз проанализировать более ранние предложения использовать легендарные космические корабли для миссий на Луну.

Результаты очередного аналитического исследования, проведенного внутри «Роскосмоса», показали, что «Союз» можно модифицировать таким образом, чтобы он смог попасть на орбиту Луны вместо того, чтобы просто облететь Луну, как ранее предлагалось.

Способность отправить людей на орбиту Луны имеет огромное значение для «Роскосмоса», потому что в этом случае «Союз» сможет периодически летать к международной обитаемой окололунной станции, которую НАСА вместе со своими партнерами планируют создать к 2022 году.

Таким образом, выносливый «Союз» может оказаться гораздо более дешевым средством реализации амбиций России в глубоком космосе и спасти репутацию «Роскосмоса». В противном случае, учитывая задержки в разработке «Федерации», российские космонавты будут вынуждены летать на эту окололунную станцию и за ее пределы на кораблях НАСА.

Нужно научить старую собаку новым трюкам

Чтобы достичь лунной орбиты, «Союзу» нужно дополнительное ускорение, которое можно обеспечить при помощи усовершенствованных разгонных блоков DM, которые в настоящее время используются для запусков спутников на орбиту Земли.

Эти разгонные блоки или космические буксиры будут запускаться отдельно либо посредством ракет «Протон» с космодрома «Байконур» в Казахстане , либо посредством новых ракет «Ангара-5» со строящихся площадок на Восточном. В любом случае «Союз» сможет затем вылететь с «Байконура» и состыковаться с космическим буксиром на низкой околоземной орбите, чтобы потом уже отправиться к Луне.

Первые разработчики «Союза» — РКК «Энергия» — планировали, что их надежный трехместный космический корабль к началу 21-го столетия сможет подлетать к Луне на расстояние 90 километров. Если бы правительство дало свое согласие и выделило бы средства на реализацию этих планов, трое счастливчиков смогли бы увидеть собственными глазами обратную сторону Луны уже в 2010 году — впервые с момента окончания миссий «Аполлона» в начале 1970-х годов.

Но вместо этого «Роскосмос» сделал ставку на разработку космического корабля «Федерация», в котором должно было быть четыре места и который можно было бы запускать с новейшего космодрома «Восточный».

Но, потратив десять лет и 25 миллиардов рублей на «Федерацию», «Роскосмос» не добился никаких значимых результатов.

Поиски средств

Тем не менее, российское космическое агентство никогда до конца не отказывалось от идеи отправить «Союз» вокруг Луны, и РКК «Энергия» начала искать частных инвесторов, готовых оплатить доработку и усовершенствование существующего корабля. Эти инвестиции давали право спонсорам на участие в настоящем полете к Луне.

Цена за билет составила 150 миллионов долларов за одно место, поэтому неудивительно, что найти таких сверхбогатых искателей приключений было непросто. В прошлом году глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев заявил, что его компания будет готова прокатить первую пару туристов вокруг Луны уже в 2021 или в 2022 году, то есть через 5-6 лет после заключения сделки с потенциальными клиентами.

Однако российское космическое агентство столкнулось с двумя серьезными проблемами. Первая заключается в серьезной конкуренции в области космического туризма со стороны компании Илона Маска (Elon Musk) SpaceX , которая в начале 2017 года объявила о своих собственных планах по отправке двух состоятельных туристов в путешествие вокруг Луны. Вторая проблема заключается в постоянно уменьшающемся космическом бюджете.

Первый запуск «Федерации» намечен на 2022 год, но даже такой четырехлетний срок может показаться излишне амбициозным. Поэтому вместо того, чтобы смотреть вперед, Рогозин снова обращается к стареющей космической легенде, которая должна помочь России реализовать ее мечты в области освоения космоса.

Давайте проверим, справится ли она с поставленной задачей.