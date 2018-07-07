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Смертельно ядовитые книги нашли в датском университете
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Смертельно ядовитые книги нашли в датском университете 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В библиотеке университета Южной Дании нашли книги, покрытые сильным ядом. Об этом сообщает Sky News.
Ученые заинтересовались тремя книгами, датируемыми XVI — XVII веками, из-за того, что для их переплета использовались фрагменты неизвестных средневековых манускриптов. В процессе изучения специалисты заметили, что им стало трудно разбирать тексты на латыни из-за плотного слоя зеленой краски.
Исследование показало, что это не краска, а смертельно опасный яд. «В тот момент, когда мы направили луч рентгеновского излучения на зеленую поверхность, мы увидели фантастическое большое количество мышьяка», — рассказал доцент университета Кааре Лунд Расмуссен.
Сейчас книги помещены в вентилируемый шкаф. Их содержание отсканируют, чтобы ученым не приходилось контактировать с ядом.
По одной из гипотез, мышьяк нанесли на переплеты, чтобы защитить тома от насекомых и грызунов.
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