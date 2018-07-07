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Индия научилась эвакуировать людей с космического корабля
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Индия научилась эвакуировать людей с космического корабля 

Газета.Ru 49 минут назад
В Индии завершилось испытание системы эвакуации экипажа космического корабля. Тесты, проведенные Индийской организацией космических исследований (ISRO), признаны успешными, сообщает телеканал «360».
Отмечается, что система эвакуации экипажа представляет собой аварийный механизм, цель которого — быстро вывести модуль вместе с астронавтами на безопасное расстояние от ракеты-носителя. Такая необходимость может появиться в случае выхода систем из строя.
Испытание, добавили в ISRO, стало лишь первым из намеченной серии тестов. В его рамках модуль с экипажем извлекали якобы в режиме аварийной ситуации на стартовой площадке.
Потребовалось 4,19 минуты, чтобы провести тестирование. За указанное время модуль с экипажем поднялся на высоту порядка 2,7 тысячи метров над Землей, пролетел над Бенгальским заливом и приземлился на парашюте недалеко от острова Шрихарикота на востоке Индии.
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