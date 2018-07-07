Ещё
Снимки с «Юноны» показали необычные следы Ио и Ганимеда в сияниях на Юпитере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снимки с «Юноны» показали необычные следы Ио и Ганимеда в сияниях на Юпитере 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Удивительный феномен сияний происходит, когда электрически заряженные частицы ускоряются вдоль линий магнитного поля планеты и затем взаимодействуют с верхними слоями атмосферы. Луны Юпитера влияют на такой феномен на газовом гиганте, изменяя направление потока заряженных частиц. Эти массивные тела украшают планету необычными узорами сияния, которые ранее выглядели как яркие пятна, оставляемые каждым ее близким спутником в Северном и Южном полушариях.
«Подобно Земле, у Юпитера есть сияния, — говорит доктор Алессандро Мура из Института космической астрофизики и планетологии при Национальном институте астрофизики в Италии. — Эти постоянные электромагнитные излучения связаны с осадками магнитосферной плазмы в ионосфере планеты. В сияниях на Юпитере присутствуют характеристики излучений, отсутствующие на Земле, связанные с его лунами: в ионосфере, у основания линий магнитного поля, проходящих мимо Галилейских лун — Ио, Европы и Ганимеда, — появляются яркие пятна».
При тщательном анализе новых снимков с «Юноны» доктор Мура и его соавторы заметили не один «след» Ио, а целую цепочку из множества ярких пятен размером почти со спутник на одинаковом расстоянии. Образованный узор похож на след от закрученных вихрей в обоих полушариях, иногда разделяющийся на крылатые дуги.
Сверху: след Ио в северном сиянии Юпитера, наблюдавшийся 1 сентября 2017 года. Снизу: пять последовательных снимков следов Ганимеда, сделанных JIRAM 11 июля 2017 года в северном полушарии / Mura et al  Так ученые обнаружили, что Ганимед оставляет двойной след в сияниях. Эти характеристики предполагают, что магнитно-гидродинамическое взаимодействие между Юпитером и его луной может быть сложнее, чем считалось ранее.
«Такие необычные узоры могут быть результатом магнитных взаимодействий, близких к лунам, или интерференции между гигантскими волнами электрических частиц», — сообщают авторы исследования.
Naked-Science.ru: последние новости
Звездная система в 4,2 тысячи световых лет от Земли подтвердила теорию Эйнштейна о гравитации Инженеры MIT показали слепого галопирующего робота Получены уникальные снимки кратера Оккатор на карликовой планете Церера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост неожиданно опустел767
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой50
Собчак крупно опозорилась57
Американские истребители оказались никому не нужны86
Бедствие в Сочи: экстремальные условия для сборной России154
Видео
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия
00:47
Новое громкое задержание по трагедии в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
01:39
Крымский мост неожиданно опустел
Общество
00:48
Собчак крупно опозорилась
Шоу-бизнес
01:02
У НАТО две беды — Трамп и Путин
В мире Статьи
01:39
Заблокированные в пещере дети написали письмо
В мире Азия
00:40
Близкие Задорнова клянчат деньги у народа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение