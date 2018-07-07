Снимки с «Юноны» показали необычные следы Ио и Ганимеда в сияниях на Юпитере

Удивительный феномен сияний происходит, когда электрически заряженные частицы ускоряются вдоль линий магнитного поля планеты и затем взаимодействуют с верхними слоями атмосферы. Луны Юпитера влияют на такой феномен на газовом гиганте, изменяя направление потока заряженных частиц. Эти массивные тела украшают планету необычными узорами сияния, которые ранее выглядели как яркие пятна, оставляемые каждым ее близким спутником в Северном и Южном полушариях.

«Подобно Земле, у Юпитера есть сияния, — говорит доктор Алессандро Мура из Института космической астрофизики и планетологии при Национальном институте астрофизики в Италии . — Эти постоянные электромагнитные излучения связаны с осадками магнитосферной плазмы в ионосфере планеты. В сияниях на Юпитере присутствуют характеристики излучений, отсутствующие на Земле, связанные с его лунами: в ионосфере, у основания линий магнитного поля, проходящих мимо Галилейских лун — Ио, Европы и Ганимеда, — появляются яркие пятна».

При тщательном анализе новых снимков с «Юноны» доктор Мура и его соавторы заметили не один «след» Ио, а целую цепочку из множества ярких пятен размером почти со спутник на одинаковом расстоянии. Образованный узор похож на след от закрученных вихрей в обоих полушариях, иногда разделяющийся на крылатые дуги.

Сверху: след Ио в северном сиянии Юпитера, наблюдавшийся 1 сентября 2017 года. Снизу: пять последовательных снимков следов Ганимеда, сделанных JIRAM 11 июля 2017 года в северном полушарии / Mura et al Так ученые обнаружили, что Ганимед оставляет двойной след в сияниях. Эти характеристики предполагают, что магнитно-гидродинамическое взаимодействие между Юпитером и его луной может быть сложнее, чем считалось ранее.

«Такие необычные узоры могут быть результатом магнитных взаимодействий, близких к лунам, или интерференции между гигантскими волнами электрических частиц», — сообщают авторы исследования.