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На Марсе обнаружены следы сошедшей ледяной лавины
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На Марсе обнаружены следы сошедшей ледяной лавины 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало снимок, на котором видно обрушение участка ледяной скалы.
NASA опубликовало фотоснимки, сделанные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. На них показана одна из наиболее активно изменяющихся областей планеты — северо-полярные слоистые месторождения.
На фото видны следы сошедшей на поверхности планеты снежной лавины — на одном из участков местности обрушился участок ледяной скалы.
NASA сравнивает полученные снимки с более ранними фотографиями, датированными декабрем 2006 года. Сравнение позволяет наблюдать происходящие «природные» изменения на поверхности Красной планеты.
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