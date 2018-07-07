На Марсе обнаружены следы сошедшей ледяной лавины

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало снимок, на котором видно обрушение участка ледяной скалы.

NASA опубликовало фотоснимки, сделанные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. На них показана одна из наиболее активно изменяющихся областей планеты — северо-полярные слоистые месторождения.

На фото видны следы сошедшей на поверхности планеты снежной лавины — на одном из участков местности обрушился участок ледяной скалы.

NASA сравнивает полученные снимки с более ранними фотографиями, датированными декабрем 2006 года. Сравнение позволяет наблюдать происходящие «природные» изменения на поверхности Красной планеты.