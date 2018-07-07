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Технологии против насекомых: британцы придумали способ борьбы с шершнями
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Технологии против насекомых: британцы придумали способ борьбы с шершнями 

Anews 55 минут назад
Фото: Anews
Недавно учеными из Великобритании был представлен новый способ, который позволит обнаружить гнезда шершней. Специалисты объяснили, что все дело в технических разработках, а именно — специальных радиомаяках.
Такие радиомаяки, по мнению разработчиков, способны не только существенно сократить популяцию шершней, но и обезопасить пасеки от надоедливых насекомых. Конечно, есть в использовании метода и свои сложности, ведь радиомаячки должны крепиться на насекомых. Разработку представили ученые Эксетерского университета. В ходе исследований они оснастили несколько азиатских шершней миниатюрными датчиками, которые фиксировали их путь к гнездам. Новейшая разработка уже была опробована во Франции и, по словам экспериментаторов, они смогли обнаружить 5 крупных гнезд шершней, что позволило их нейтрализовать.
Стоит отметить, что вес особых датчиков, которые прикрепляются к насекомым, не превышает вес обычного шершня. ​Ученые уверены: подобная инновация поможет в проекте по остановке стихийного распространения шершней на территории Великобритании. Ведь эксперты уверяют, что нашествие шершней — опасное явление и азиатские виды этих насекомых могут уничтожать целые семейства пчел, не говоря уже об угрозе человеческому здоровью.
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