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Телескоп Kepler взял последнюю паузу
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Телескоп Kepler взял последнюю паузу 

Индикатор 54 минуты назад
Фото: NASA
Космический телескоп Kepler, специализирующийся на поиске экзопланет, перешел в режим паузы в наблюдениях. Об этом сообщает сайт NASA.
В режим гибернации телескоп введен 6 июля, и тому есть две причины. Во-первых, на телескопе совсем заканчивается топливо, и его нужно экономить для финальной фазы наблюдений, а во-вторых, нужно успеть передать данные, собранные во время последней, 18-й кампании второй наблюдательной миссии К2. Пауза в наблюдениях продолжится до 6 августа, когда начнется 19-я наблюдательная кампания, которая продлится до полного исчерпания топлива.
Напомним, что телескоп Kepler был запущен в космос в 2009 году. Его основная цель — «смотреть» на звезды, измеряя их яркость. По периодическому слабому потускнению звезды можно сделать вывод, что по диску в этот момент проходит планета. Основная миссия завершилась в 2013 году, когда работа аппарата была прервана на год из-за поломки гироскопов, затем началась наблюдательная миссия К2.
Сейчас на сайте миссии счетчик планет показывает 2327 подтвержденных экзопланет и 2244 кандидатов, открытых в ходе первой миссии (из них 30 подтвержденных небольших планет в «зоне обитаемости») и еще 479 кандидатов и 323 подтвержденных планеты в ходе миссии К2.
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