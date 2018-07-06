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Лучшее за день. 6 июля
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Лучшее за день. 6 июля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Как пауки летают при помощи электричества, сопровождали ли собаки первых людей в Америке, как усилить звук любимого инструмента в клипе при помощи нейросети и можно ли с помощью попкорна сделать простейшего робота, расскажет ночной дайджест лучших материалов от Indicator.Ru.
Ученые определили, когда в Америке появились первые собаки. Это произошло гораздо позже, чем туда дошли первые люди.
Удивительная история: пауки мало того, что могут чувствовать атмосферное электричество, так они еще и используют его… для полетов!
Новая нейросеть позволяет приглушить или, наоборот, усилить звук какого-либо из инструментов, звучащих на видео.
Комбинирование антибиотиков между собой может как увеличить их силу, так и ослабить ее.
Суперсила Человека-муравья состоит в том, что он может уменьшаться до микроскопических размеров. В Лаборатории лазерной наноинженерии ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» решили уменьшить его еще больше. С помощью какой технологии это сделано и как ее можно использовать в сращивании нервной ткани, рассказал старший научный сотрудник Центра Никита Минаев.
И еще немножко про кино: популярный среди посетителей кинотеатров попкорн, как оказалось, можно использовать не только для еды, но и как движущую силу для простейших роботов.
Ученые нередко находят так называемые суперспирали ДНК. И только теперь они поняли, зачем этим структурам так перекручиваться.
Появился еще один способ превращения обычных клеток в стволовые. Его особенность в том, что в этом случае не нужно изменять геном клетки.
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